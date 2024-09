Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, apuntó contra los Premios Martín Fierro 2024 por lo que tuvo que vivir su excompañero, Martín Ku, que se quedó afuera de la gala.

¿Qué pasó? “El Chino” estuvo en la alfombra azul junto a algunos de los exparticipantes del reality de Telefe y, cuando se dirigió a la puerta para entrar y sentarse en la mesa para vivir la premiación, le aclararon que no estaba en la lista.

Martín solo logró disfrutar de la alfombra roja.

En este contexto, Mascia dio una entrevista para un medio uruguayo y apuntó muy fuerte contra APTRA por, según él, haber “bajado” a su amigo de la gala a último momento.

EL ENOJO DE BAUTISTA MASCIA CON LOS MARTÍN FIERRO 2024 POR MARTÍN KU

Bautista Mascia aseguró que a Martín Ku lo corrieron minutos antes de sentarse en la mesa con los exparticipantes del reality de Telefe.

“Muchos estuvieron en la alfombra azul, pero no entraban a la mesa, pero nunca les habían dicho de estar (en la gala). Al Chino lo bajaron de la mesa y no entiendo por qué. Realmente, además de ser mi amigo, fue un gran protagonista del programa. Me rompió las pelotas que no entrara...”.

Martín terminó solo y comiendo un choripán en La Costanera.

“No sé por qué, con todo el respeto que le tengo a los chicos, Licha se fue a los dos meses y El Chino estuvo casi hasta el final. Lo mismo con Luchi y Rosi, estuvieron en la mesa, merecido, pero El Chino estuvo más tiempo y terminó siendo un gran protagonista de Gran Hermano”, sentenció, molesto, en diálogo con la radio uruguaya Del Sol.