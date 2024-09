La salida de Fernando Burlando del Caso Loan, según él por motus propio y de acuerdo a los padres del nene por decisión familiar dieron lugar a varias revelaciones, entre las cuales figura el importe que cobra el letrado por cada hora de trabajo.

En Socios del espectáculo, el doctor Mauricio D´Alessandro hizo una sostenida defensa del trabajo de su colega, aunque reiteró que, en su fuero íntimo, él siempre recomienda no contratar abogados “mediático” para este tipo de caso por considerarlo “contraproducente”.

Burlando consiguió una nueva pista, pero se topó contra la reacción de los padres, que lo terminaron echando.

“Te presta el nombre, te presta todo su expertise, su equipo y lo que significa mediáticamente Burlando. Después te arrepentís, lo dejás tirado en la zanja, obviamente el tipo tiene que gritar”, dijo D´Alessandro, en referencia a la decisión de los Peña de prescindir del servicio del letrado.

SE SUPO CUÁNTO COBRA FERNANDO BURLANDO POR CADA HORA DE SERVICIO

“A mí me parece que Burlando dejó todo en este expediente y claramente no les gustó. Ellos tienen derecho a tener a sus abogados y demás, pero me da la sensación de que fueron ingratos con Burlando”, agregó el invitado.

Cuando Adrián Pallares advirtió que Fernando Burlando además de invertir tiempo, habría hecho lo mismo con el dinero que costó cada una de sus traslados a Corrientes, Mauricio D´Alessandro intervino, aclarando que la mayor inversión fue de “tiempo”.

Los motivos por los que Fernando Burlando abandonó la representación de la madre y el hermano de Loan. Fuente: Imágenes subidas al eltrece.

“A los abogados que son mediáticos, los viajes no les mueven la aguja. Un viaje no nos va a complicar la vida. Que haya puesto tres pasajes en avión acá o cuatro tipos allá, eso es mínimo. Pero pone su hora, que vale mil dólares la hora… Un Burlando vale mil quinientos dólares la hora. Puso muchas horas”, explicó revelando un dato clave sobre su colega.

