El accidente doméstico de Fito Páez, que lo llevó a reprogramar su gira, hizo que Marcela Feudale cuente que una bicicleta la acaba de atropellas, camino a LAM.

Lo que no imaginó Ángel de Brito ni sus panelistas fue que Marixa Balli estallaría en vivo, indignadísima con las bicisendas.

MARIXA BALLÍ SE CALENTÓ EN VIVO EN LAM Y SE DESCARGÓ SIN FILTROS

Marcela Feudale: -Recién me atropelló una bicicleta y casi me mata. En la bicisenda. Fue cuando venía para acá. Me rompió el pie. Ni frenó.

Ángel de Brito: -Se la pasan atropellando gente...

Yanina Latorre: -Los de las bicicletas creen que son los dueños de la calle.

Marcela Feudale: -Me pasó por arriba con la bicicleta y ella se me cayó encima.

Nazarena Vélez: -¿Te duele el cuerpo?

Marcela Feudale: -Gracias a Dios, no...

Marixa Balli: -Yo creo que una bicicleta, a alta velocidad, te puede matar. Las bicicletas tendrían que tener patentes, multarlos, y todo. Igual que a un auto.

Yanina Latorre: -Son tremendos los de las bicicletas. A mí me han dicho de todo. Uno no está acostumbrado a la doble mano.

Marixa Balli: -¿A quién se le ocurrió eso? Estoy re caliente con la bicisenda, con la doble mano. ¡Es una locura! No es un país avanzado para tener una bicisenda con doble mano.

Ángel de Brito: -Somos indios, pero con bicisenda.

Marixa Balli: -Porque para que eso funcione de la mejor manera tenemos que ser educados…

Ángel de Brito: -¿Por qué estás tan enojada?

Marixa Balli: -Me calenté porque a la bicisenda la tengo atragantada. ¿Qué querés que te diga? Tengo las bolas al plato de la bicisenda. Te putean. ¡Estoy podrida!

Ángel de Brito: -¿Te putearon mucho?

Marixa Balli: -Yo a mi mamá no la dejo cruzar sola la calle por la puta bicisenda.

Ángel de Brito: -No, no, que a los viejos se los llevan puesto.

Marixa Balli: -Te sale la moto por arriba de la vereda. Hay una falta de respeto... ¡Me re calenté! No puedo creer que esto los gobernantes no lo vean.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.