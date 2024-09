Este martes, se conoció la triste noticia de la muerte de Selva Aleman, la actriz de 80 años que se convirtió en primera figura del espectáculo argentino y en las últimas horas trascendió la causa de ese fallecimiento.

De acuerdo a Pilar Smith, que fue consultada por Ciudad, se pudo saber que Selva sufrió un infarto repentino mientras se encontraba en su casa del barrio de Belgrano que comparte con su pareja, Arturo Puig.

Selva Aleman en los Premios Sur 2024 con Víctor Laplace y Arturo Puig.

Selva Aleman en los Premios Sur 2024 con Arturo Puig.

La actriz fue vista por última vez junto a Puig en la entrega de los Premios Sur que se llevó a cabo la semana pasada en el Teatro Politeama organizada por la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de la Argentina.

Tambipen se supo que el velatorio se llevará a cabo este miércoles 4 de septiembre de 10 a 13 en la cocheria Zuccotti Hnos (Av. Córdoba 5080). A las 13:15 se realizará una ceremonia en la Capilla del Cementerio de la Chacarita, seguida del traslado al Panteón de la Asociación Argentina de Actores.

ARTURO PUIG CONTÓ POR QUÉ NO TUVIERON HIJOS CON SELVA ALEMAN

Si bien estuvieron juntos por más de 50 años, Selva Aleman y Arturo Puig no tuvieron hijos y fue el actor quien reveló por qué en una entrevista radial con el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Cuando empecé mi relación con Selva, no me imaginé de ninguna manera que íbamos a durar 40 años”, contó en 2015. “No somos la pareja ideal, nos peleamos muchas veces, y a los gritos. Tuvimos muchas crisis, nos hemos ido de casa varias veces, pero siempre el amor ganó”, explicó.

Finalmente, Arturo confesó que, si bien tiene hijos de su primer matrimonio, “no tener un hijo juntos fue una deuda muy, muy grande”. “Selva no podía tener chicos, adoptar en nuestro país es muy difícil y hubo una época donde adoptar era muy riesgoso y se fue postergando”, señaló, en referencia a que al no haber Ley de divorcio hasta 1987 no podían contraer matrimonio hasta esos años.

