No es común que en Hollywood se interesen en los actores argentinos que no llegan hasta esa ciudad en busca de fama y fortuna, pero en 2014 Selva Aleman, que murió este martes a los 80 años, se convirtió en parte de ese selecto grupo cuando fue contactada por la producción de The walking dead (2010-2022).

Todo comenzó cuando el productor Scott M. Gimple decidió que la comunidad de Alexandria, que iba a aparecer en la quinta temporada, tuviera una gobernadora, a diferencia del comic, y entonces transformó a Douglas Moreo en Deanna Monroe.

Selva Aleman

Pero a la hora de buscar actrices que pudieran hacerle justicia al personaje, Gimple tuvo que recurrir a un casting internacional que llevó a Argentina, donde se contactó con el representante Alejandro Vanelli.

POR QUÉ SELVA ALEMAN NO PUDO TRABAJAR EN THE WALKING DEAD

“Hace pocos días tuve un llamado de Alejandro Vanelli que se comunicaron de Los Ángeles y me pidieron que fuera a hacer un personaje para la serie The Walking Dead, tenía que irme para allá y empezar en mayo a grabar y no puedo hacerlo”, contó la actriz en una entrevista radial.

“Aún no puedo creer que me hayan llamado y además no poder hacerlo, porque estoy comprometida con lo del teatro. Es una historia rarísima... y una satisfacción enorme”, le contó a Alejandra Piaggi por Radio Rivadavia.

La causa por la cual Selva no pudo dejar Argentina era que tenía todo listo para debutar teatro con Madres e hijos, una obra en la que iba a compartir cartel con el por entonces ascendente Nico Francella. Claro que la decisión de Selva no fue en vano ya que en 2015 la actriz recibió el ACE de oro por esa misma obra.

Tovah Feldshuh es la actriz que asumió el papel de Selva Aleman en The walking dead (Fotos: AMC)

El papel de la gobernadora Monroe finalmente fue cubierto por la actriz estadounidense Tovah Feldshuh (75) que participó en catorce episodios de las temporadas 5,6 y 7 de la aclamada serie estuvo en el aire hasta 2022.

