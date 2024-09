Fue un momento de mucha tensión la que se vivió en vivo luego de que la cronista de TN, Ana Ortiz, se cayera en una boca de tormenta mientras cubría las inundaciones en Bernal.

Las imágenes que se vieron en Sábado en TN mostró el desastre que afectó a los vecinos del barrio Gaete y las calles completamente inundadas, hasta que se escuchó un fuerte grito de Ana y la cámara capturó el momento en el que ella caía en el agua.

“¡Ana, por Dios! Se cayó nuestra compañera. Ay, Dios mío. Bueno, seguramente no nos va a poder responder porque se cayó Anita ahí en la esquina. Pero, Dios me libre”, atinó a decir Gustavo Tubio, preocupado por el estado de su colega.

Foto: Captura (TN)

Foto: Captura (TN)

LA PALABRA DE ANA ORTIZ TRAS LA FUERTE CAÍDA AL AGUA EN BERNAL

Tras el mal momento que vivió en vivo en TN, Ana Ortiz llevó tranquilidad a los televidentes, sus compañeros y seres queridos.

“Me caí en la boca de tormenta. Es lo que decíamos hoy, en las cuatro esquinas había cuatro tapas que fueron robadas. Por lo menos, ese es el relato de todos los vecinos. Nosotros no podíamos verlo porque está tapado de agua. Entonces, es imposible, pero lo comprobé”, expresó Ortiz.

“Yo estoy bien. Fue el momento nada más porque enseguida me asistieron y además pude salir y todos los vecinos vinieron a ayudarme. Tengo apenas un poco de dolor en la rodilla, pero ya estoy en la casa de uno de los vecinos para poder secarme y seguir adelante”, agregó.

Y cerró: “Pero, bueno, así viven los vecinos en este lugar. Hay que ir con mayor precaución, pero uno cuando está ahí en el momento y querés mostrar cómo viven y cómo están, estas cosas pueden pasar. Hoy me pasó a mí. Ojalá que lo usen como para poder estar más atentos porque hay muchos chicos y muchos chiquitos en el medio del agua. Lo transmito a toda mi familia porque tenía el teléfono dentro de la campera y no me pude comunicar”.