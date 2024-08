Thalía, que hoy cumple 53 años, vivió un gran amor con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, con quien cumpliría su sueño de casarse.

En su día especial, se supo cómo se enteró de la muerte de su exnovio, con quien no llegó a caminar hacia el altar y que, cuando lo conoció a sus 19 años, él ya le llevaba 20.

Thalia y Alfredo Díaz Ordaz.

En marzo de 1991, en diálogo con la Revista Estrellas, habían revelado sus ganas de casarse. Años más tarde, Thalía contó que ya había recibido el anillo de compromiso y trascendió que tenía desde el vestido de novia hasta las invitaciones. Sin embargo, la boda no pudo ser.

ASÍ SE ENTERÓ THALÍA DE LA MUERTE DE QUIEN IBA A SER SU ESPOSO

Alfredo Díaz Ordaz, cuando parecía que estaba a punto de casarse con Thalía, le puso un punto final a la relación.

Años después, en 1993, murió de Hepatitis C mientras Thalía grababa Marimar.

“Estábamos comiendo y de repente mi mamá me pasó un celular con la cara toda desencajada… Entonces, me dan la noticia de que acababa de fallecer. Lo primero que hice fue echarme a correr”, había rememorado la cantante en diálogo con Verónica Castro sobre el momento en el que se enteró de la muerte de su ex, quien no llegó a ser su marido.