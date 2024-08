Luego de que Marcelo amagara con dejar el tratamiento de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesipor eltrece, Alberto Cormillot fue contundente con el participante.

“Estoy haciendo el tratamiento por mi lado ya, y me pasa que siento que estoy ocupando un lugar acá que le puedo dar a otra persona que lo necesite. Siento que no estoy en condiciones. Pero bueno, siento que estar acá es como que estoy en la nada también”, contó Marcelo, un poco desganado con la posibilidad de seguir en el ciclo.

Tras escucharlo, Cormillot tomó la palabra: “Primero, yo creo que el hecho de que le quieras dejar el lugar a otro es de una generosidad sospechosa. Escuchame, yo te escuché a vos, ahora nos escuchamos un poquito los dos”.

“Generosidad sospechosa, porque quiere decir que estás con fatiga de tratamiento, y entonces la fatiga ocurre cuando uno hace un tratamiento durante mucho tiempo. Cuando hay decisión, ahí uno encuentra la vuelta, cuando no hay decisión aparecen las sedificaciones, eso forma parte de cómo funciona el cuerpo, la mente y el espíritu de una persona con exceso de peso”, agregó el doctor.

Y añadió, tajante: “Tu cuerpo está protestando porque bajó y manda señales que le dicen paremos un cachito porque no lo bancamos que sigas bajando. Pero lo puede ayudar para que vaya percibiendo que su mente le está haciendo alguna trampita”.

“Vos no sos tu mente. Tu mente puede decirte ‘dejá, sé generoso, el otro lo necesita más’, una cantidad de argumentos que son creíbles para uno. Pero uno le puede contestar, ‘mirá, uno le dice a la mente no seas trucha, yo estoy con mucho sobrepeso, puedo seguir adelgazando y me vendría bien’. Es de esos diálogos internos que tenemos”, cerró Cormillot.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE JONATHAN TRAS CONVERTIRSE EN EL PRIMER ELIMINADO DE CUESTIÓN DE PESO

Fue un momento de gran angustia el que se vivió en el cierre de la semana de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, luego de que Jonathan se convirtiera en el primero eliminado del programa.

El administrador de consorcios llevaba bajado 8 kilos. Sin embargo, para el día de la fecha debía bajar 1,200 kg. y, al no alcanzar el objetivo, rompió en llanto ante las cámaras y el desconsuelo del resto de los participantes.

“No voy a bajar los brazos”, aseguró Joni, con lágrimas en los ojos, después de que tan sólo 700 gramos de diferencia lo dejara afuera del ciclo. Y agregó: “Me decidí a cambiar y lo haré de otra manera. Voy por mi salud, por mi cambio y seguiré por el programa”.

En medio de la angustia de todos en el estudio, el doctor Alberto Cormillot se refirió al futuro de Jonathan: “Tenemos que armarle un programa post Cuestión de peso. Si él quiere y si la producción lo desea, puede venir cada tanto para contar cómo son sus logros en forma ambulatoria”, aseveró.

“No pierde el contacto con el equipo con el que venían trabajando. Lleva 8 kilos bajados al día de hoy”, cerró el presentador, en referencia al exconcursante que se llevó el abrazo y el cariño de todo el grupo.