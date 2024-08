Luego de meses evitando el tema, Zaira Nara habló del fin de su amistad con Paula Chaves, que fue tan fuerte que, en un momento, la conductora eligió a la modelo como madrina de su hija Filipa.

En este contexto, la novia de Polito Pieres, expareja de su examiga, admitió que es verdad que, últimamente, se cruzan en el gimnasio. Y remarcó que ese es el único contacto que tienen.

Zaira y Paula siguen peleadas.

Un periodista le contó que Paula reveló que antes de hacer la rutina de ejercicios se saludan y nada más. “Es verdad, es eso que ella dijo”, señaló Zaira, antes de deslizar que ve lejana la reconciliación con la conductora después de meses distanciadas.

ASÍ REACCIONÓ ZAIRA NARA A LA POSIBILIDAD DE RECONCILIARSE CON PAULA CHAVES

Zaira Nara reaccionó irónica a la pregunta de si ve posible una reconciliación con Paula Chaves, quien supo ser su mejor amiga.

“Si me esguinzo, capaz me da una mano”, sentenció, remarcando que no cree que su vínculo vaya más allá de un saludo o de una asistencia en el gym.