La reacción de la esposa de Alberto Cormillot al escándalo de Tamara Pettinato con Alberto Fernández era de las más esperadas, y no tuvo piedad en su segundo descargo.

“Si vos le das con un caño a una persona que se juntó con una persona mayor, que tuvo un hijo, formó una familia y no lo podés creer, es porque por algún lado no te cierra. Ya saltó porque no le cierra. Ella lo hace, pero por otras cosas”, disparó Estefanía Pasquini.

Ahí enfatizó: “Ella no cree en el amor, en una persona así, con tanta diferencia de edad. (...) Yo mis entrevistas de laburo con Alberto (Cormillot) no las tenía con una cervecita y con algo adentro”.

“Escupió para arriba. Y le cayó encima”, sintetizó.

ESTEFANÍA PASQUINI ANALIZÓ EL FUTURO DE TAMARA PETTINATO EN LOS MEDIOS

Por otra parte, Estefanía Pasquini descartó que Tamara Pettinato modifique su actitud ante los medios.

“No creo que vaya a pensar ella, ‘uy, ahora, ¿cómo voy a juzgar? O voy a criticar a alguien con lo que me pasó a mí'. Ella se ve víctima, que puede serlo, ¿no?”, afirmó desafiante.

“Me parece que una persona que hace eso no le va a alcanzar esto que le pasó para parar. Yo creo que lo va a seguir haciendo. Le seguirá dando con un caño a quien corresponda no creo que le cambien algo”, cerró la madre de Emilio Cormillot.