Lo que comenzó como una divertida entrevista en #ÁngelResponde, el programa de streaming que sale por Bondi Live, terminó con Coti Romero y Dalma Maradona hablando de la enemiga que tienen en común: la periodista, Laura Ubfal.

“Yo entré a Gran Hermano y, por lo que vi en clips, ella ya me odiaba desde antes que entre a la casa”, empezó diciendo Coti. A lo que la hija de Diego Maradona respondió, entre risas: “Sin motivo, digamos”.

“Cuando entro al Bailando, me toca ella en el debate, me daba con todo de nuevo y le dije que, para mí, sinceramente, en su inconsciente capaz yo le hacía recordar a alguien que le había robado un novio en la infancia o algo así”, continuó la exhermanita.

Fue entonces que Dalma tomó la palabra: “Pero, ¿a vos por qué de odia?”, indagó. Y cerró, dando a conocer su experiencia personal con Ubfal: “Ella dijo que yo estaba embarazada y la desmentí. Después de cinco años nació mi hija y me dice ‘Ah, ¿viste?’. Sí, cinco años después, Laura”.

EL SINCERICIDIO DE COTI ROMERO AL HABLAR DE YUYITO GONZÁLEZ Y JAVIER MILEI

A pocas horas de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la exvedette y conductora del programa de Ciudad Magazine, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas), Yuyito González, fueran blanco de miradas por aparecer juntos en un palco del Teatro Colón, Coti Romero fue contundente con su opinión.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito hizo la pregunta al hueso a su angelita invitada de LAM: “¿Qué te parece Yuyito, novia de Milei?”, indago. A lo que Coti se sinceró: “Me sorprendió porque me juzgó un montón. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere”.

“¿Te gusta la pareja?”, agregó el presentador. Y la exparticipante de Gran Hermano cerró, picante: “No. Me gustaba más Fátima Florez (ex de Milei). Pero le deseo lo mejor a Yuyito”.