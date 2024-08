Sol Pérez sorprendió a sus seguidores con un divertido juego que hizo junto a su esposo, Guido Mazzoni, y no pudo evitar tentarse antes de terminar la grabación que subió a las redes y que despertó todo tipo de repercusiones.

“Voy a hacerle un chiste a Guido como que le pongo tres límites inalcanzables en el caso que a él le tocase ir a una isla con solteras”, adelantó la modelo en la publicación que subió a su cuenta personal de Instagram.

“Primero decí vos cuáles son tus tres límites”, pidió Sol. Y su marido respondió, con humor: “El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”. Y agregó: “Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”.

A su turno, la joven lanzó: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle ‘perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”, atinó a decir, antes de que Guido le contente: “es nn montón”.

“Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano. Si ellos cenan a tal hora, vos serás a otro horario distinto, cerró Pérez, sin poder continuar debido al ataque de risa que le agarró.

Sol Perez y Guido Mazzoni se casaron.

SOL PÉREZ REVELÓ QUÉ COSA NO LE HARÍA JAMÁS A SU MARIDO EN LA INTIMIDAD

Recientemente casada, Sol Pérez sorprendió al hablar de su intimidad con su marido, Guido Mazzoni. Sincera, reveló en diálogo con Verónica Lozano qué jamás estaría dispuesta a hacer por su pareja. “Es cochino”, aseguró, frente a la mirada atenta de Alan Simone y Alexis “Conejo” Quiroga, exparticipantes de Gran Hermano que estaban invitados.

La confesión se dio cuando el ex de Coti Romero reveló que en su edición era Romina Uhrig quien lavaba la ropa de todos, incluidas las bombachas, los corpiños y los calzones. Entonces, Sol saltó. Sin filtro, aclaró que ella jamás lo haría, ni siquiera por Guido.

Sol Pérez demostró su felicidad por el megafestejo de casamiento con Guido Mazzoni. (Foto: Instagram/lasobrideperez)

“¡Ay, qué horror! Yo ni a mi marido le lavo los calzones. Es cochino”, sentenció la panelista, con un tremendo gesto de desagrado, causando la sorpresa y risa de los presentes.