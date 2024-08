La legendaria actriz Gena Rowlands (94), que hizo una gran carrera a las órdenes de su marido John Cassavettes en las décadas de 1960 y 1970 murió en su casa de Indian Wells (California) según informó el portal de espectáculos TMZ.

La actriz falleció en compañía de su esposo Robert y su hija Alexandra Cassavettes, y afectada por el Alzheimer, enfermedad que reveló su hijo Nick Cassavettes hace algunos meses en ocasión del vigésimo aniversario del film Diario de una pasión (The notebook, 2004).

Gena Rowlands y ru marido Robert Forrest (Foto: AP)

Curiosamente, en ese film Gena daba vida a la versión anciana de Allie, el personaje que compartía con Rachel McAdams y que mantenía una relación a través de las décadas con Noah, interpretado por Ryan Gosling y James Garner, respectivamente.

MURIÓ GENA ROWLANDS, UNA LEYENDA DE LA ÉPOCA DE ORO DE HOLLYWOOD

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie, en su ancianidad, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con él, y ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer”, reveló Cassavettes, responsable del film.

Gena Rowlands comenzó su carrera en la TV en la década de 1950 y destacó en el film Lonely Are the Brave (Los valientes andan solos, 1962) y The Spiral Road (Laberinto trágico, 1962); para luego convertirse en la musa de John Cassavettes, que la hizo brillar en Faces (Rostros, 1968).

Gena Rowlands (Foto: Reuter)

Otros films imprescindibles de la filmografía del matrimonio son A Woman Under the Influence (Una mujer bajo influencia, 1974) y Gloria (1980), donde sacaba de su interior a una mujer de acción que enfrentaba sola a la mafia.

