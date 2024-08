A sus 54 años, la talentosa y querida actriz Paula Krum contó qué hace para verse como se siente, ¡espléndida! Contundente, aclaró que trata de cuidarse lo máximo posible sin obsesionarse.

“Trato de cuidarme. Además, en los momentos en que uno está contento, se lo ve mejor. Desplegás otra energía y hay otra luz. No tengo una rutina de cuidados ni nada de eso. Hago gimnasia y trato de estar en línea”, explicó, antes de revelar cuál es su actividad física favorita.

Paola hace fit barre y modeladora, que es danza con fitness y pilates con barra.

“No voy al gimnasio, no me gusta hacer musculación. Lo intenté, pero no es para mí. Hago fit barre y modeladora, que es danza con fitness y pilates, todo eso con una barra. Hago cosas que no son tan violentas para el cuerpo”, sentenció en diálogo con Pronto con respecto a cómo le gusta mantenerse en movimiento.

¿PAOLA KRUM SE CUIDA CON LAS COMIDAS?

Paola Krum contó cómo es su relación con la comida.

“En la comida me doy mis gustos. Una vez hice una dieta de reseteo intestinal, adelgacé un montón y no la pasé bien. Tengo una tendencia a bajar de peso, entonces como de todo. Trato de ser saludable e ingiero muchas proteínas porque estoy en una edad en la que tengo que cuidarme, pero no me limito”, sentenció remarcando que come lo que tiene ganas.