Yuyito González confirmó en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) que se encontró con Javier Milei en medio de rumores de romance y aseguró que se están conociendo.

“Me contaron que ayer concretaste otro encuentro con Javier Milei”, le dijo Facundo Ventura y Pochi de Gossipeame agregó: “Y los expertos en redes dicen que te empezaste a seguir ayer con el presidente”.

“Sí, yo no lo seguía, pero resulta que tenía un encargo de Daniela, la cantante, que era la remera con el León, entonces lo empecé a seguir y ayer le entregué la remera”, les contestó la conductora a los panelistas.

Yuyito González habló de Javier Milei en Empezar el Día.

“Si te etiquetó en una publicación suya, significa que ya está todo bien, es una especie de blanqueado”, comentó por su parte el hijo de Luis Ventura y fue allí cuando Yuyito aseguró: “Estamos conociéndonos, estamos empezando a hablar”.

CÓMO SE DIO EL ENCUENTRO DE JAVIER MILEI Y YUYITO GONZÁLEZ

Yuyito González reveló que se vio con Javier Milei y contó en su programa de Ciudad Magazine cómo se dio el encuentro: “Quedamos en encontrarnos para la entrega de la remera de Daniela, yo fui, pero no voy a decir el lugar”.

“¿Te prestarías a ir camuflada o ya no querés andar escondiéndote?”, le consultó luego Ventura y Amalia respondió: “Hay que ir camuflados, pero con 1,80 metros no sé de qué me podría disfrazar”.

