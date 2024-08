Una década atrás, Miguelito Romano (86) contaba orgulloso cómo hacía sus famosas extensiones para Susana Giménez (80) y creaba polémica al revelar que las obtenía de donaciones de pelo de personas con albinismo. Pero en la actualidad, la historia es muy diferente.

En A la tarde, el estilista habló sobre el inminente regreso de la diva de los teléfonos a la pantalla de Telefe el próximo 9 de septiembre, y señaló, contundente: “No estoy al tanto y tampoco me importa”.

Susana Giménez y Miguel Romano / Foto: La Nación

“No tengo más ganas de trabajar con ella, para mí ya fue todo”, se despachó Romano, todavía ofendido porque Susana prescindió de sus servicios en favor de otro estilista; y aseguró que no conoce el look actual de la actriz y conductora, por lo que se animó a darle un consejo estético.

POR QUÉ MIGUELITO ROMANO ASEGURA QUE A SUSANA GIMÉNEZ “LA VE MÁS FEA”

“Le diría que se cuide un poco más, yo estuve 51 años al lado de ella, ¿te parece poco?”, dijo en diálogo con Karina Mazzocco y sus panelistas. “A lo mejor ella no quiere que vuelva porque se hace lo que dice Susana, ningún entorno hay ahí dentro”, remarcó.

Tras contradecirse a sí mismo afirmando que volvería a trabajar con ella previo arreglo del cachet, Romano afirmó que: “Susana es una mujer muy mona, es muy linda, se cuida mucho y es bárbara cuando está en cámara. Es una mujer que admiro muchísimo y es incapaz de ofender a alguien”.

Susana Giménez y Miguel Romano

Sin embargo, segundos más tarde, el peluquero volvió a su anterior postura: “No sé qué le pasa, la estoy viendo muy fea ahora, no la veo bien. La voy a llamar. Ahora no está maquillada, no está peinada, es una normal”.

