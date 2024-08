Desde que Lali Espósito blanqueó su relación con Pedro Rosemblat, la parejita deja espiar momentos de su intimidad de pareja en las redes, donde sus fieles seguidores siguen de cerca su día a día. Y esta no fue la excepción.

En esta oportunidad, la actriz y cantante plasmó en su muro de Instagram varias postales del viaje que compartió su novio en Mendoza, lugar al que eligieron como destino para recargar energías, tomar un buen vino y deleitarse con la gastronomía que ofrece una de las provincias más lindas de la Argentina.

En febrero pasado, Pedro había dado una nota a Sería Increíble, el programa de streaming de Olga conducido por Nati Jota y Eial Moldavsky y fue contundente al hablar de los inicios de su romance con Lali: “Bueno, yo me enamoré y me puse novio con una persona que tiene un trabajo obviamente con una gran repercusión”, lanzó.

Y cerró, muy enamorado: “Pero bueno, hasta que llegó el universo público, yo ya estaba hasta las manos con un ser humano. Eso es lo importante”.

¡Mirá las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, muy enamorados en Mendoza!

La postal de Lali Espósito que sorprendió a sus fans. (Foto: Instagram/lali)

“Chicos, la vi con la mano en la panza y pensé cosas, no se rían”, publicó una seguidora de la artista, haciendo referencia a una de las fotos en la que se la ve con la mano sobre el borde de su jean.

EL PIROPO DE MORIA CASÁN A LALI ESPÓSITO

Luego de mostrarse muy cerquita de Lali Espósito al ser parte de uno de sus videoclips para el tema “¿Quiénes son?”, Moria Casán reveló que varias personas de su círculo íntimo ya le habían advertido de las similitudes que tiene la cantante con ella.

“Mucha gente que la consumía a Lali me había empezado a decir de las similitudes. Yo sabía quién era Lali Espósito y todo, pero no había visto cosas de ella hasta que me llama para hacer su tema”, comenzó diciendo Moria en una nota que dio a LAM.

“Sé de su éxito y todo, pero no había puesto tanta atención. Todos mis amigos me decían ‘hay una mina que es igual a vos’ porque viste que a mí todos los que me imitan son trans o drags de toda la vida”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, firme: “Me dijeron ‘para mí la mina que es igual a vos en potencia, popularidad y esa cosa genuina, es la Esposito’. Y cuando la conocí, me di cuenta de que somos muy almas gemelas. Somos brujas blancas y nos identificamos en un montón de cosas en cuanto a la percepción y la sensibilidad. Es una mina copada, trabajadora y amorosa”.