Lali Espósito visitó a su amiga Moria Casán en su programa de streaming Nave Nodriza 8.7 y reveló que años atrás fue secuestrada con su equipo en el interior de Argentina.

“Una vez nos secuestraron a todo el equipo”, aseguró la cantante sobre la situación peligrosa que le tocó atravesar años atrás y que hasta hoy había mantenido en secreto.

Lali habría sido secuestrada en Córdoba en 2016.

“Era un lugar que estaba captado por bichos, había una invasión de algo. No se podía realizar ese concierto, los músicos no podían tocar, hicimos los primeros temas y después fue como ‘che, esto no se puede’. Yo sufrí un ataque de pánico en vivo, con bichos adentro de la ropa”, expresó, antes de hablar del “secuestro”.

CÓMO FUE QUE SECUESTRARON A LALI ESPÓSITO AÑOS ATRÁS

Lali Espósito relató cómo fue que la secuestraron con su equipo tras no haber terminado el show por el que había viajado.

Lo que pasó fue que Lali se bajó del escenario y devolvió el dinero a la organización, pero ellos se negaron a aceptar un no como respuesta, mientras que el público seguía esperando que el show continuara.

Lali tuvo que negociar su "liberación" y la de su equipo.

“Me encerraron en el camarín desde el lado de afuera y a todos lo mismo en sus áreas. Hubo que negociar la liberación. De esas pasan un montón que la gente ni se imagina... Después tuvieron problemas con otro artista”, dijo sobre la tremenda situación que habría vivido en Córdoba en 2016.