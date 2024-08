Rosina Beltrán regresó de su viaje laboral por Europa y rememoró su coqueteo en la casa de Gran Hermano 2023 con su excompañera Lucía Maidana.

En un ida y vuelta con el periodista Nicolás Peralta para Pronto, él remarcó que “Luchi se enamoró” de ella. Acto seguido, quiso saber si Rosina se pondría de novia con una mujer, a pesar de que siempre salió con varones.

Rosina habló de su coqueteo con Luchi.

“Nunca me pasó, pero no lo descarto. ¿Por qué no? Re. Me puedo enamorar de cualquiera porque me enamoro de las personas, no del género. Hasta el momento, nunca me enamoré de una mujer, pero me podría pasar”, sentenció, abierta al amor más allá del género.

¿CÓMO TIENE QUE SER LA PERSONA QUE ENAMORE A ROSINA BELTRÁN?

Rosina Beltrán contó cómo espera que sea su próximo novio o novia.

Rosina se pondría de novia con una mujer.

“Físicamente, no tengo un estereotipo. Lo que me gusta es que tenga actitud, sentido del humor, que sea una persona segura, sincera, honesta, con valores, compañera y que me haga reír. Divertirnos juntos es fundamental. Soy bastante exigente a la hora de conocer a alguien, no te voy a mentir. No conecto con cualquiera”, cerró, segura de sí misma,