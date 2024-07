Con la buena onda que la caracteriza, Gege Neumann asistió a un evento y habló con la prensa presente, entre ellos, el notero de Socios del Espectáculo e Intrusos.

Sin embargo, las recurrentes preguntas sobre su vida familiar y la de su hermana, Nicole Neumann, lograron que a la modelo se le borre la sonrisa y que se plante en plena entrevista.

GEGE NEUMANN SE INCOMODÓ CON LAS PREGUNTAS Y SE PLANTÓ EN PLENA NOTA

Notero: -Finalmente, Cubero y Nicole llegaron a un acuerdo en lo legal, ¿cómo ves eso? ¿Están más tranquilas las aguas de los dos lados?

Gege Neumann: -Son temas de los que no hablo. Yo siempre trato de cuidar a mis sobrinas. Me pone muy contenta que todo esté en paz.

Notero: -¿La ves mejor a Nicole? Imagino que esa situación la tranquiliza...

Gege: -Mi hermana está muy bien desde hace mucho tiempo, por suerte.

Notero: -¿Cómo está la relación de Indiana (Cubero) con Nicole ahora que están cerca?

Gege: -Súper bien. Siempre estuvo todo bien.

Notero: -¿Y con su hermanito?

Gege: -¡Ay, bien! Es una genia, la tiene clarísima. Las tres (Indiana, Allegra y Sienna).

Notero: -¿Hubo algún acercamiento entre Nicole y su madre?

Gege: -¿No hay ningún otro tema copado hoy? No sé. Si querés arrancár...

Notero: -Pero es algo lindo. Saber si hubo un reencuentro, una charla...

Gege: -Son temas muy, muy privados. No hablo de los quilombos, hablo solo de las cosas lindas y siempre me manejé así. Con total respeto, pero no respondo.

Notero: -Sería lindo que haya una reconciliación.

Gege: -Todo sería lindo.

Notero: -Vos, ¿cómo es la relación con tu mamá?

Gege: -Tampoco hablo de esas cosas.

