Marley debutó hace algunas semanas con Survivor: expedición Robinson, la nueva versión del reality que grabó hace un año en Colombia, y le brindó una entrevista a LAM donde le contó por qué esperó tanto tiempo para estrenar el programa.

Al término de la entrevista, Ángel hizo algunos comentarios sobre el ciclo de Telefe, que sale por ese canal y por una conocida plataforma de streaming y la comparó con El encargado, pero Matilda Blanco dio la nota con un detalle fashion.

“Algo de lo que no habló Marley es de cómo cadorna combinó la camisa con esa campera”, observó la asesora de modas. “Yo no me quería meter ahí, pero… ¡Explicales Matilda!”, dijo Ángel.

POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO COMPARÓ A MARLEY CON EL NOVIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ

“Dejó todo en la selva, para mí”, agregó el conductor mientras Matilda observaba que “la campera es fabulosa pero no iba con la camisa”. En efecto, Alejandro usaba una campera camuflada estilo militar, pero con forro interno color rojo y una camisa estampada en amarillo y negro.

“¡Pará! Y el síndrome del Doctor (Roberto) Castillo con la camisa abierta”, notó Ángel ante la risa generalizada de todos los presentes por algo tan notorio. “¡A esa hora hacía un frío…!”, agregó.

“Esos son los malos ejemplos que quedan en la retina de la gente, que dicen ‘Eso está bien’ y no, no está bien”, cerró Matilda.

