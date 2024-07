A poco más de medio año de blanquear su romance con Ángela Torres ante los medios, Rusherking fue al programa que conduce Florencia Bertotti en radio Vale 97.5 y contó por primera vez cómo comenzó la historia de amor con su colega.

CÓMO COMENZÓ EL ROMANCE ENTRE RUSHERKING Y ÁNGELA TORRES

Florencia Bertotti: -¿Cómo empezaron a salir con Ángela?

Rusherking: -Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Y compartíamos la misma productora… Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos. Nos fuimos a Nueva York...

Flor: -¿Y ahí nada? ¿Se fueron de viaje y nada?

Rusherking: -Ahí arranca.

Flor: -Pero cuál fue la primera vez que la miraste y dijiste “esperá, esperá”.

Rusherking: -Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije “mirá vos, Angelita”. Me gustó.

Flor: -Desde ahí a tirar el primer hueso, ¿cuánto tiempo pasó?

Rusherking: -Y, no mucho. Pero ella no me daba bola, al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor.

Flor: -¿Hace cuánto?

Rusherking: -Hace siete meses... En diciembre volvemos a ir a Nueva York y ahí se va a cumplir un año.

