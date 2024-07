A un mes y medio de la escandalosa separación de Mariana Calabró y Rolando Barbano, tras el ninguneo que sufrió la periodista en los Martín Fierro de la Radio, Pepe Ochoa dio detalles de la visita clandestina de Marina a Rolando, que intentó secreta y falló.

¿Qué pasó? Calabró dejó el auto mal estacionado, obstruyendo la puerta de un garaje, y la indignación de los vecinos llegó a LAM, al igual que la inesperada respuesta de Barbano cuando le preguntaron por el Audi blanco de su expareja.

QUÉ DIJO ROLANDO BARBANO DEL AUTO MAL ESTACIONADO DE MARINA CALABRÓ EN SU CASA

Pepe Ochoa: -Unos de los vecinos del segundo piso le pega el cartel en el auto, y dice “hasta que no venga la persona, no me voy a ir”. ¿Quién llegó? Rolando Barbano.

Ximena Capristo: -Pero no puede manejar.

Ángel de Brito: -Ya lo vimos manejar la moto, ahora va a agarrar el auto. ¿Después del test de alcoholemia positivo hasta cuanto tiempo no puede manejar?

Pepe: -Por seis meses.

Marcela Feudale: -Aparte no tiene licencia.

Pepe: -Rolando Barbano se apersona al auto y le dice al vecino “disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto”.

Cinthia Fernández: -Es horrible que diga “mi chica”.

Marcela: -Mi chica de humo.

Ximena: -”Mi chica”, es una chica más.

Matilda Blanco: -No, la reconoció.

Pepe: -Y el vecino le dice “tu chica es muy maleducada. Todos los vecinos le escribimos por Instagram y no contestó”.

Ángel: -Estaba en otra cosa. Estaba con el expediente en la mano, no podía.

