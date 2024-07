A poco más de dos semanas de la final de Gran Hermano 2023, Florencia Regidor se cansó de las declaraciones ambiguas de Lucía Maidana sobre su relación con Nicolás Grosman y su novio tuvo que salir a aclarar los tantos.

El enojo de Florencia Regidor con Lucía Maidana y Zoe Bogach por sus dobles mensajes sobre Nicolás Grosman.

Luego de que Flor expresara malestar con Luchi y Zoe Bogach por dar opiniones suspicaces sobre el vínculo íntimo de la salteña con el integrante de los Bros, Nicolás salió al aire en Se Picó y también demostró que está harto del tema.

NICOLÁS DE GRAN HERMANO TOMÓ DISTANCIA DE LUCÍA MAIDANA Y SE LA JUGÓ POR FLORENCIA REGIDOR

Locho Loccisano: -El gran debate que estábamos teniendo recién es si te tenés que hacer cargo vos, como hombre de la relación, de hablar con Luchi y decirle “che, flaca, ¡pará!”. Porque si no parece un debate entre tu amiga y tu novia. Luchi de un lado y Flor del otro.

Nicolás Grosman: -Son asuntos nuestros y ya lo charlamos entre nosotros, lo suficiente, como para que las cosas queden claras.

Florencia Regidor: -Sos nefasto, Nicolás. Sos nefasto.

Locho: -¿Con quién lo charlaste?

Nicolás: -Lo charlamos y se sabe.

Catalina Gorostidi: -Nicolás, pará, escuchame una cosa. Estaba esperando que vuelvas de Uruguay para agarrarte. Si bien es algo de ustedes y es algo personal, esto fue Gran Hermano y está todo el mundo opinando. Me parece que deberías ser menos tibio, una vez en tu vida, y decir “pasa esto y esto”, porque Flor está mal y yo no puedo ver a mi amiga mal, por algo que no da. Nico, ponete de una vez los pantalones...

Nicolás: -Cata, Lucía es mi amiga. Punto. Se acabó, se terminó la historia. Gracias por preguntar.

Catalina: -Entonces, Lucía es tu amiga y no avalás los comentarios raros que hace sobre vos, de los picos, de esto y de lo otro.

Nicolás: -Con decir que Lucía es mi amiga es suficiente.

Locho: -¿Tenés tensión sexual con Luchi? Ella dijo que sí.

Nicolás: -No, para nada. Estoy con Flor y punto, dejen de indagar. Estoy con Florencia. Lucía es mi amiga y se acabó la historia ahí.

Florencia: -Nico, era eso lo que estábamos esperando.

Catalina: -Pero ¿no te molesta que tu amiga diga que hay tensión sexual y deja abierto un abanico de cosas raras? A mí me hincharía las pelotas.

Nicolás: -Yo ya aclaré todo y se terminó ahí.

Catalina: -Siempre tan tibio, Nicolás.

