El faltazo de Gabriela Sabatini, que reside en Europa desde la muerte de su padre en 2016, a la boda de su sobrina preferida Oriana y Paulo Dybala dejó al descubierto la cruda interna que la tenista mantiene con su hermano Ova y con su cuñada, Catherine Fulop.

Pero desde que murió la madre de los hermanos Sabatini, Beatriz Garófalo, en 2021, los rumores sobre la disputa que mantienen el matrimonio y la tenista se han intensificado, hasta el punto de que este fin de semana la situación se blanqueó de manera triste, y Marcela Tauro explicó todo al detalle.

Gabriela Sabatini con Oriana y Paulo Dybala en el 2020 en Italia. (Foto: Instagram/sabatinigaby)

Haciendo gala de su amistad con Fulop, Tauro explicó que la venezolana “fue la que más ligó” en la pelea de los dos hermanos por los cuidados de Beatriz, al punto que por tomar partido por su marido se dijo de ella “que se robó las joyas de su suegra” cuando eso no era cierto.

“Yo sostengo lo que dije ‘yo la vi a Catherine Fulop llevar a su suegra primero a su casa y después al hospital’. No murió en pandemia, así que (Gabriela) podría haber venido, ya había vuelos. Y la única que la cuidó en ese momento, porque otros no podían o demás, fue la nuera”, aseguró Tauro.

CUÁL ES LA INTERNA ENTRE CATHERINA FULOP, OVA Y GABRIELA SABATINI QUE ESTALLÓ EN EL CASAMIENTO DE ORIANA Y DYBALA

Por su parte, Guido Zaffora contó que cuando Gabriela abandonó el país en 2016 le ofreció a su mamá llevarla a vivir a Europa, pero ante su negativa la dejó en Argentina con “todo pago”. “Me dijeron que ella siempre se ocupó de la madre y que lo que más le duele es que se diga que ella no lo hizo”, aseguró el panelista.

“Yo te digo lo que vivimos... Ella no estaba ella y Cathy se hizo cargo porque si no quién lo iba a hacer”, dijo Marcela, que contó que el conflicto se dio porque Gabriela no concurrió a ayudar a desarmar el departamento de Beatriz en Miami y después hizo fuertes reproches al respecto.

Oriana, Ova y Gabriela Sabatini / Fuente: Instagram

“Fueron al departamento de Miami y estaban todas las cosas de Betty. Hay que ponerse en el lugar de Ova y Cathy con todo lo que vivieron, que tuvieron a su mamá y suegra muriéndose en la casa de ellos”, explicó.

“Ova le dijo si podían embalar las cosas porque le hacía mal verlas y Cathy delicadamente lo hizo. Pero después fue Gaby (a Miami) y hubo desavenencias en ese sentido, la acusaron de que se quedó con cosas”, recordó la panelista, sobre el origen de la disputa familiar.

