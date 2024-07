Hace 14 años, Pampita (46) e Isabel Macedo (48) protagonizaron un recordado altercado por Benjamín Vicuña en una fiesta en Punta del Este que terminó con lesiones y una demanda, y en Implacables la esposa de Juan Manuel Urtubey (54) se encontró con una pregunta incómoda al respecto.

Todo comenzó cuando la cronista Maru Leone le recordó a Macedo su paso por el streaming de Moria Casán. En esa ocasión, Isabel aseguró que “eligió ser la buena” cuando Pampita “la agarró de los pelos” ya que si se llegara a enojar “sería malísima”.

Pampita y Isabel Macedo

“Yo soy superrespetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. (…) De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar”, dijo, y aseguró que tras la pelea “se fue a su casa y no pasó nada más”.

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE ISABEL MACEDO ANTE LA MENCIÓN DE SU PELEA CON PAMPITA EN UN EVENTO HACE 14 AÑOS

“Si la veo hoy a ella todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, agregó en esa ocasión Isabel, pero en implacables optó por negar todo. “Lo que yo le dije es que había trabajado con Sofía Gala, que la amo”, aseguró, pese a la existencia del archivo.

“Ah, no sé, lo dije porque, viste, bueno, no sé, era como muy insistente todo, pero creo que de verdad yo tengo otra búsqueda, como que de verdad para mí lo que pasó... Me cuesta mucho pensar en lo que pasó ayer, ¿entendés?”, agregó.

“No sé ni qué plan hicimos, ni qué comimos, sé que estuvimos todos juntos en familia y todo, pero no sé mucho más y no quiero saber. Quiero... Soy re del momento y disfrutar la vida y de tratar de descubrirme como alguien que quiere seguir aprendiendo”, cerró, reiterando que se saludaría con Carolina.

Mirá qué pasó entre Isabel Macedo y Pampita a continuación:

