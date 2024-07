Guido Záffora hizo un desafortunado comentario sobre L-Gante y China Suárez, luego de ver un fragmento de una nota del cantante de RKT asegurando que hace más de un año se besó con una mujer muy famosa.

En Intrusos especularon si se trataba de Wanda Nara o China Suárez, dado que con ambas hizo una unión musical, pero el panelista echó por tierra la posibilidad de que Suárez le de bola a L-Gante con un polémico argumento.

POR QUÉ CHINA SUÁREZ NO TENDRÍA UN ROMANCE CON L-GANTE, SEGÚN GUIDO ZÁFFORA

Karina Iavícoli: -Elián me da risa porque él no tira prenda, cuida a las chicas, y me parece muy bien. Y te deja siempre la duda: ¿Está o no está (con Wanda)? ¿Se vuelven a ver? ¿Pasó algo con la China? Con Wanda me queda clarísimo de que sí. Con la China tengo mis dudas.

Guido Záffora: -L-Gante no es el tipo de la China Suárez.

Flor de la Ve: -No sé... Para mí es amplio (el abanico). Como el mío en la adolescencia.

Guido: -No, la China aplica para otro lado. La China es viva.

Flor: -¿Qué querés decir? ¿Pica alto la señora?

Guido: -No sé si pica alto, pero le gustan los facheros, facheros.

Pampito: -¿Qué? ¿L-Gante no es fachero?

Guido: -No, L-Gante no es fachero como Rusherking, como Benjamín Vicuña... Conozco el (historial) de la China...

Josefina Pouso: -Lo que conocemos de Wanda también son hombres hegemónicos...

Guido: -Pero a Wanda la veo más con L-Gante, ahí creo que hubo potencia pasional, pero a la China no la veo con L-Gante.

