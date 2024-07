Socios del Espectáculo encontró a Luciano Castro tras las polémicas declaraciones de infidelidad de las que fue acusado por Flor Vigna y que involucra a Griselda Siciliani y fue tajante con su respuesta.

“Lu... ¿cómo estas?”, le preguntó la cronista y él se anticipó: “No tengo nada que hablar, ya te dije los otros días, no me gusta hacerte caminar, me parece una falta de respeto”.

Luciano Castro habló con Socios del Espectáculo.

“Solo una pregunta... Flor habló sobre una infidelidad, ¿fue así que vos arrancaste con Gris?”, insistió la movilera y el actor fue contundente: “Me estás preguntando algo que no te voy a responder porque no me importa, no soy parte”.

LA PRIMERA FOTO DE LUCIANO BESANDO A GRISELDA SICILIANI

Luciano Castro publicó desde su cuenta de Instagram una foto abrazando y dándole un beso en la mejilla a Griselda Sicliani con una especial dedicatoria.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en redes sociales.

“Te amo”, escribió el actor junto a la imagen con la actriz, con quien blanqueó su romance a poco de terminar su noviazgo con Flor Vigna.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.