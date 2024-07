Juan Etchegoyen informó en Mitre Live que el papá de Camila Homs, Horacio Homs, sufrió un robo millonario en su casa de campo que queda en General Madariaga.

“Ladrones entraron por una zona del predio donde no había cámaras y le desvalijaron la casa, le robaron todo. Se llevaron dos ventanas completas con sus marcos, una bajo mesada, dos cuchetas y un termotanque. Lo hicieron mientras no había nadie en la propiedad”, contó el comunicador.

Le robaron al padre de Cami.

Acto seguido, se comunicó con Horacio, que aportó más información. “Es una propiedad a la que no voy mucho porque vivo en Mendoza y me queda lejos. Me contaron que había un grupo de usurpadores en la zona que se habían ido y volvieron. Hay una señorita que vivía ahí que me hizo el robo, una mugrienta”, expresó, muy enojado.

¿QUIÉN HABRÍA SIDO LA LADRONA QUE LE ROBÓ A HORACIO HOMS?

Horacio Homs aclaró que ya identificaron a la supuesta ladrona.

El padre de Cami ya identificó a la mujer que le habría robado.

“Ya está identificada y me da mucha pena la clase de gente que es. Para mí, lo que robaron no tiene valor, y para esa pobre gente, sí; la casa la desvalijaron”, sentenció.