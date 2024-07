Maluma hizo un contundente descargo desde las historias de su Instagram luego de que circularan unos videos suyos en Hard Rock Stadium en un supuesto enfrentamiento con hinchas argentinos en el marco de la Copa América.

“Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades por la Copa América. Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con los argentinos... eso es mierda”, aseguró el cantante en sus redes sociales.

Maluma en sus redes sociales.

Entonces, el cantante de regaetón remarcó: “No me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia que empezaran a vibrar como nosotros”.

MALUMA FELICITÓ A ARGENTINA POR EL TRIUNFO DE LA COPA AMÉRICA

Luego de que Maluma fuera noticia por su supuesto enfrentamiento a los hinchas argentinos en la Copa América, el cantante de reggaetón explicó qué pasó en ese video viral y felicitó a Argentina por el triunfo.

“Ustedes saben como se pone uno con la pasión de fútbol”, comentó en su descargo el artista oriundo de Colombia y luego agregó: “Felicidades al pueblo argentino”.

