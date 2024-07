El último gran amor de Diego Armando Maradona fue Rocío Oliva, con quien compartió siete años de relación, y la conductora de Fanáticos en la TV blanqueó por qué no tuvieron hijos.

“Hablamos de tener hijos”, reconoció Rocío.

Entonces, explicó: “Cuando él me lo decía yo era joven y no quería. Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no”.

Rocío Oliva y Diego Maradona. (Foto: Reuters)

QUÉ PENSABA DIEGO MARADONA SOBRE SER PADRE CON ROCÍO OLIVA

“Él me decía que nos teníamos que apurar porque no nos daba la edad”, continuó en referencia a los momentos en que no se acusaban de violencia de género ni denunciaban por robo.

Rocío Oliva y Diego Maradona. (Foto: AFP)

Al final, Rocío Oliva relativizó el deseo de ser padres junto a Diego Maradona: “Lo tiraba como en forma de chiste. Nunca lo hablamos seriamente… Y cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿estás segura que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste.

“Pero si nos sentábamos a hablarlo en serio podía llegar a ser una posibilidad”, cerró.

ROCÍA OLIVA ASEGURÓ QUE ESTÁ SOLTERA Y EXPLICÓ POR QUÉ NO BLANQUEÓ PAREJA TRAS DIEGO MARADONA

“Estoy sola y muy bien”, afirmó Rocío Oliva en el pase con Carlos Monti en NET TV, luego de que se la relacionara con José Núñez, el gerente de programación de América.

Rocío Oliva aseguró que está sola y le explicó por qué a Carlos Monti.

“Entre Diego y hoy hubo alguien, pero no fue una relación seria, o de tantos años. Y fue el hermano de una amiga, dos años después de separada de Maradona. (...) Pero no estaba perdidamente enamorada”, sentenció Rocío Oliva.