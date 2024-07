Si bien muchos “analistas” de El debate aseguraban que Juliana “Furia” Scaglione se iba a llevar los 50 millones de pesos y la casa tras su participación en Gran Hermano, lo ciertos es que salió como entró y cuando la producción le quiso dar dos premios consuelo respondió con papelones.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro dispuso que se entregara el premio Gran Hermano a la mejor pelea y el recordado enfrentamiento de Furia con Manzana opacó al resto. Pero cuando le tocó en suerte recibir el premio, ella solo atinó a decir que se lo merecía por el rating.

La reacción de Furia en la entrega de premios de "Gran Hermano" generó polémica. (Foto: Captura Telefe)

Tras evadir un abrazo de Costa, Furia tomó el micrófono y aseguró que se tendría que llevar “el premio por los 17.2 puntos de rating”. “Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción, porque básicamente, por más que todos ustedes se rían, creo que todos fueron protagonistas, no solo yo”, dijo ante un “Ah, bueno” de la locutora.

“Gracias a todos los streamers y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra. Ya me tienen afuera y saben cómo me pongo. Gracias realmente a todos los que trabajaron por esto, los de edición, los de sonido, los que conocí ayer a la noche en la fiesta. Son la gente que se rompió el lomo durante 7 meses y son mis verdaderos compañeros “, cerró la personal trainer.

FURIA RECHAZÓ UN SEGUNDO PREMIO EN MEDIO DE LA GALA FINAL DE GRAN HERMANO DE MANERA VERGONZOSA

Más tarde, llegó el momento de entregar el premio Gran Hermano al Jugador favorito, y pese a que Santiago del Moro señaló que todos los participantes lo habían votado, Furia volvió a la carga y se negó a recibirlo de manos de Laura Ufbal, su máxima admiradora y lo dejó en el púlpito del conductor.

“¿Quién salió segundo?”, dijo Santiago del Moro ante un incómodo momento, y se lo entregó a Ubfal, pero después se arrepintió y se lo pidió nuevamente. Furia se acercó a Del Moro y, tras darle un abrazo y un beso le dijo que se lo daba a él porque “fue el que se bancó todo esto”.

“Yo soy una mujer que dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, él me defendió a muerte un montón de veces, incluso cuando no tendría que haberme defendido”, dijo Furia.

“No soy su prima, no soy de su familia tampoco. Sí le tenemos que agradecer a la gente que me encontró, que son Gaby, Yanina y Karina, que fueron mujeres que a mí me hicieron conocer. Otras mujeres que, por Dios, ¡pero qué mujeres que tienen esta producción!”, cerró la participante y le dio el premio a Del Moro, que a su vez se lo entregó a las mencionadas.

