La desaparición de Loan tiene a toda la nación en vilo, con un constante seguimiento de los avances en la investigación.

Fernando Burlando decidió intervenir en el caso, ofreciéndose para representar a los padres del niño y liderar los esfuerzos legales en esta difícil situación.

En una entrevista con Telenoche, el abogado de los padres de Loan compartió detalles impactantes: “Yo he recibido hoy no sé qué cantidad de mensajes que me informan dónde está Loan, me dicen qué le pasó a Loan”.

Burlando ha estado revisando detenidamente cada mensaje en busca de información relevante y creíble: “Estoy buscando entre ellos el más posible, el más real, el más serio...”

“Hoy recibí no menos de 30 o 40 mensajes, ayer lo mismo y así...”, afirmó, subrayando la intensidad del flujo de información que está recibiendo.

Además, Burlando expresó su compromiso de verificar personalmente algunas de estas pistas durante su viaje a Corrientes.

“Es más, cuando estemos en viaje a Corrientes trataremos de pasar por algunos lugares a ver si lo que manifiestan tienen asidero para poder aportárselos a la Justicia y que la Justicia haga lo suyo si es algo concreto”, añadió el abogado.

Búsqueda de Loan: la familia declaró en la fiscalía y hay nuevos allanamientos en una zona rural de Corrientes. (Foto: TN)

UNA MUJER ASEGURÓ HABER VISTO A LOAN EN UN DISPENSARIO: LOS DETALLES

En otro giro sorprendente, se informó desde Córdoba que una mujer aseguró haber visto a Loan en un dispensario, donde incluso habló brevemente con él y notó que no tenía la tonada cordobesa.

La pareja que lo acompañaba también llamó la atención por no tener dicha tonada. Este incidente, captado por cámaras de seguridad, ha agregado nuevas dimensiones a la búsqueda del niño.

El caso de Loan sigue generando un gran interés y preocupación a nivel nacional, mientras se espera que las investigaciones y el trabajo legal bajo la dirección de Burlando puedan arrojar luz sobre su paradero y seguridad.