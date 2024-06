En medio del fenómeno Furia, Julieta Poggio, panelista del debate de Gran Hermano 2023, fue a la peluquería y se emocionó hasta las lágrimas con una historia de vida.

Con los ojos llorosos, la artista contó la desgarradora situación que vivió horas antes, que la llevó a hacer una profunda reflexión en Instagram.

Julieta reflexionó sobre la importancia de valorar las cosas simples de la vida.

“Nunca soy de hacer estas cosas, pero hoy hubo una simple situación que me hizo replantearme por todas las pelotudeces que me quejo día a día”, admitió, antes de contar qué la sensibilizó.

POR QUÉ JULIETA POGGIO SE QUEBRÓ EN LLANTO TRAS IR A LA PELUQUERÍA

Julieta Poggio contó qué situación vivió en “la pelu” que la hizo reflexionar.

“Fui a coserme las cortinas de pelo y había una chica probándose pelucas porque ella no tenía pelo. No me pude contener y no decirle lo hermosas que le quedaban todas. No hay nada tan real como la frase ‘valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos’”.

“Valoremos, agradezcamos, aprovechemos las cosas simples, la familia, sentirnos BIEN, nuestro laburo, digámonos cosas lindas cuando nos veamos al espejo. Ojalá les sirva solo para pensarlo y arrancar más arriba la semana”, sentenció, reflexiva.