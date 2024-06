Cursando el cuarto mes de embarazo, Cande Vetrano se resiste a abandonar los jeans, ¡pero los de su talle ya no le prenden!

La actriz, que espera a su primer hijo junto a Andrés Gil, subió un video a TikTok dándoles un útil consejo a las futuras mamás, para que puedan abrocharse el pantalón cuando la pancita ya empezó a asomar.

“Les traigo un Cande tip mami. Últimamente no me están cerrando los pantalones y yo todavía no quiero ser una mami calza. Me falta para eso”, dijo Cande, con simpatía.

Ilustrando la situación con un jean que no le sube ni el cierre, Vetrano continuó: “Encontré un tip que te va a salvar la vida, porque hace que puedas usar jean en la temporada de embarazo, que es un poco rara”.

“Pasas la colita por el ojal y enganchás”, ejemplificó Cande, resolviendo la situación de manera fácil y rápido.

ANDRES GIL CONTÓ CÓMO LO IMPACTÓ SABER QUE CANDE VETRANO ESTÁ EMBARAZADA

A principios de junio, Andrés Gil fue al programa de Juana Viale y le contó cómo lo impactó la noticia de que será papá junto a Candela Vetrano, su novia desde hace casi una década.

“Con Cande vamos a ser papás. Es muy bonito, muy intenso todo. Estamos felices. Espera para noviembre”, dijo el actor en Almorzando con Juana.

“Estoy con muchas preguntas. Que me dijeron que nunca se acaban. Pero estamos felices”, agregó Andrés.

“Lo que primero me pasó cuando me enteré del embarazo es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Es más compleja la emoción porque se mezcla todo: la felicidad con el miedo y con la incertidumbre. Por suerte estamos en un gran momento los dos”, expresó.

