A pocos días de que Ángel de Brito anunciara que Candela Vetrano y Andrés Gil están esperando su primer hijo, el actor fue a Almorzando con Juana y dio detalles de la feliz dulce espera.

“Hay muchas nuevas, buenas. Mucha abundancia”, dijo el actor, actualmente de la obra de teatro En otras palabras. Y continuó: “Se vive con mucha intensidad. Hace poco salió la noticia, nosotros lo sabíamos hace un poco más de tiempo”.

En ese marco, la conductora le pidió que ponga en contexto al público: “¿Qué noticia? Porque hay gente que no consume Twitter”.

Y Andrés lo hizo con una enorme sonrisa: “Con Cande vamos a ser papás. Es muy bonito, muy intenso todo. Estamos felices. Está de casi cuatro meses. Espera para noviembre”.

“¿Hay situaciones ya, como ‘traeme un chocolate, a las tres de la mañana’?”, le retrucó Juana, con humor. “Sí, totalmente. Hay mucha situación cliché. Es todo muy divertido. Aparte, Cande, es espectacular”, le contestó el actor, emocionado.

ANDRES GIL CONTÓ CÓMO LO IMPACTÓ SABER QUE CANDE VETRANO ESTÁ EMBARAZADA

“Estoy con muchas preguntas. Que me dijeron que nunca se acaban. Pero estamos felices”, le contó el actor a Juana Viale.

Siendo sumamente honesto, continuó: “Lo que primero me pasó cuando me enteré del embarazo es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Es más compleja la emoción porque se mezcla todo: la felicidad con el miedo y con la incertidumbre”.

“Por suerte estamos en un gran momento los dos”, aseguró Andrés Gil, quien se convertirá en padre junto a la actriz Cande Vetrano en noviembre.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.