En la recta final de Gran Hermano 2023, Emma Vich expresó su enojo sin filtros contra Santiago del Moro y la producción del reality. ¿El motivo? El participante se sintió obligado a aceptar casarse con Darío Martínez Corti, en la falsa boda que se realizaría el 27 de junio en la casa.

En ese marco, Bautista Mascia le dará el sí a Denisse González, a quien conoció adentro del programa e ingresará exclusivamente para la boda. Lo mismo hará Nicolás Grosman, con Florencia Regidor.

Emma explicó que él pudo contraer matrimonio legalmente con Nicolás luego de duros años de lucha de la comunidad gay y que dar ese paso en GH, en broma, no le hace gracia.

Emma Vich de Gran Hermano, enojadísimo con Santiago del Moro: el profundo motivo

POR QUÉ EMMA VICH DE GRAN HERMANO ESTÁ FURIOSO CON SANTIAGO DEL MORO

Emma Vich: -Estoy re caliente porque me hacen casar con Daro. Para mí es re importante, para mí no es un chiste. ¡Estoy re caliente! A mí no me pinta.

Bautista Mascia: -Y decí que no, boludo.

Emma: -A mí no me pinta, ¿entendés? ¿Sabés cuántos años estuve yo para poder casarme? A mí no me chupa un huevo casarme. No me lo tomo en joda.

Darío Martínez Corti: -¿Y por qué dijiste que sí?

Emma: -A mí me chupa un huevo que Santi se me ría en la cara en un vivo, pero me da soberanamente por las bolas. Estoy hasta las bolas, hasta acá (se tocó la frente). Le dije que sí y te di el beso por show. Pero a mí no me gusta.

Darío: -Pero ¿por qué no te gusta?

Emma: -No me gusta que se rían. No me gusta que la gente no sepa sobre mi lucha, sobre la marcha (gay) y sobre un montón de cosas. En los ‘80 nos cagaban a trompadas y nos metían adentro de la cárcel. Conozco a un montón de tíos, de abuelos, gays de la vida que les pasó.

