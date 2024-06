Este martes en LAM contaron que Duki y Emilia Mernes, una de las parejas más celebradas del ambiente musical, están haciendo planes para casarse, con el aliciente de que sería “en invierno”, la estación que acaba de empezar en este continente.

En LAM, Fernanda Iglesias llegó con el dato y causó impacto. “Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba”, anunció De Brito en modo “enigmático”.

“Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior”, agregó el conductor del ciclo de América, recién llegado de vacaciones.

CÓMO SERÁ LA BODA DE DUKI Y EMILIA MERNES, QUE ESTARÍA PAUTADA PARA “EL INVIERNO”

En este sentido, tras revelar el nombre de los protagonistas de esta bella historia de amor, Fernanda Iglesias agregó que: “La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”, señaló.

“Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”, agregó la panelista repatriada de De Brito.”Este chisme llega desde Madrid porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje”, explicó.

El resto de las panelistas debatió largo si el invierno al que hace mención el chimento se refiere al boreal o al austral, y analizaron que la pareja pasa mucho tiempo en Miami, donde esa estación comienza el 21 de diciembre. ¿Habrá boda este año?

