Memoriosa, Florencia Regidor aprovechó la coincidencia con Mauro Dalessio en A la Barbarossa y le hizo un tremendo reclamo en vivo, cuando Gastón Trezeguet puso en escena la polémica cena de Los Bro, en la que sus compañeros los pudieron ver jugando a fondo sin que lo supieran.

Lo cierto, es que tanto Flor como Mauro fueron dos de los “nuevos” en la casa más famosa del país y entre ellos la comadrería fluyó desde el primer día. Sin embargo, al momento de nominar la dejaron de lado para prologar su continuidad en el juego.

EL PASE DE FACTURA DE FLORENCIA REGIDOR A MAURO DALESSIO DE GRAN HERMANO

Gastón Trezeguet: -Cuando los vieron complotando en el SUM, a un nivel exorbitante, ¿sintieron que esa cena los expuso mucho? ¿Cómo te dio la carita para enfrentarlos después?

Martín Ku: -Es increíble cómo exagerás tanto. No siento que nos haya expuesto el juego. Siempre fuimos transparentes en el juego...

Mauro Dalessio: -El que más afectado se vio por todo ese complot fui yo.

Gastón: -¡Y Nicolás! Él la entregó a Florencia.

Mauro: -Pero yo me crucé con Emmanuel. Me decía: “Vos sos un Bro, vos sos un Bro”. Ahí me empecé a pelear con Emmanuel y con Furia. Una semana y media después me fui...

Florencia Regidor: -Igual fuiste un Bro porque a mí me recagaste votando.

Mauro: -Yo te voté como vos me votaste a mí.

Florencia: -Yo te voté porque vos eras Bro. Tenías el contrato ahí. Entonces dije “yo lo voto”, así entrábamos los dos a placa. Si yo no lo votaba, no entraba.

Mauro: -¿No saben lo mal que se quedó ella porque la voté?

Florencia: -No, no me quedé mal. Me traicionaste.

Mauro: -A mí después me votaron todos y el Chino me clavó la espontánea. ¡Un amigazo!

Martín Ku: -Y a ella también.

Florencia: -A mí también.