Dominique Metzger se refirió a los abucheos a Rolando Barbano durante la entrega de los Martín Fierro de Radio. Contundente, se mostró en desacuerdo con la mesa que vociferó contra el periodista que eligió no dedicarle su premio a Marina Calabró.

Es importante destacar que Marina le dedicó la estatuilla a su “amor”. “Sí, a vos, Rolando”, le dijo. Acto seguido, cuando él ganó y subió a agradecer el suyo, ni nombró a la periodista, con quien luego aclaró que no está más en pareja.

Dominique repudió los abucheos a Rolando Barbano.

“Y los abucheos, esto es personal, lo quiero decir, porque no me gustó, tenemos a nuestro querido compañero Rolo Barbano, que estaba con su hijo, ese abucheo innecesario”, sentenció Dominique, con seriedad, en Telenoche.

DOMINIQUE METZGER DEFENDIÓ A ROLANDO BARBANO DE LOS ABUCHEOS

Antes de cerrar, Dominique Metzger se refirió a la relación de Rolando Barbano y Marina Calabró.

“Cada pareja o no pareja es un mundo y nosotros no tenemos por qué meternos porque desconocemos. Entonces, no demos por ciertas o verdaderas actitudes, cuando desconocemos cómo es internamente. Nada más que eso, porque siempre pienso en los niños y es un momento que se vio aguado por eso”, sentenció, con firmeza.