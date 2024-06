Como ocurre desde la sanción que le dio Gran Hermano por agredir verbal (y también físicamente) a Mauro, Furia volvió a la placa de nominados, por lo que puso en su mira a Martín Ku, y ahora anunció que, en caso de que “El chino” sea eliminado, quiere quedarse con el perro Arturo.

Desde su ingreso, los ataques de ira de la participante no dejaron afuera a Arturo, que fue increpado por la personal trainer, pateado en un pasillo e incluso teñido aunque ella asegure que lo ama mientras las rescatistas vienen pidiendo desde hace semanas su inmediata restitución.

La producción no solo hizo caso omiso a este pedido para poner a salvo al animal, que sufrió maltrato en el pasado, sino que se lo otorgó unilateralmente a Martín, y ahora Furia aseguró que tras la salida de su nuevo rival, se quedaría con la mascota.

Leé más:

Marcha por Arturo: tras la patada de Furia piden que el perrito salga de Gran Hermano

POR QUÉ FURIA QUIERE QUEDARSE CON ARTURO EN CASO DE QUE MARTÍN SEA ELIMINADO

No es la primera vez que Furia anuncia este objetivo. “Ahora le voy a pelear la tenencia del perro. ¡El perro también lo quiero!”, dijo mirando a cámara con un cuchillo en la mano. “Solo quiero al perro, perra. Quiero al maldito perro”, agregó con una carcajada de villano de película.

Lo mismo ocurrió cuando Gran Hermano le preguntó este lunes quién quería que fuera el próximo eliminado. “Martín, indiscutidamente (SIC)”, dijo ella, y agregó: “Lo siento mucho por Arturo, yo lo amo un montón. Pedí quedármelo en la casa, no por sacárselo a Martín”.

“Para que no solamente lo tengamos nosotros, sino que lo tenga la casa. Arturo es de la casa y supongo que el último en salir de la casa se lo puede devolver en caso de que Martín salga eliminado. La producción me dijo que no, pero es para que sepan que yo me ocupo de Arturo (…) Hago todo lo que puedo para que sea feliz”, cerró, antes de salir del confesionario pidiendo “¡Disparen Martín al 9009!”.

Leé más:

Virginia reveló qué nueva falta cometió Furia contra el perro Arturo en Gran Hermano

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.