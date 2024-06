Este miércoles, en medio del nuevo tratamiento de la Ley de bases propuesta por Javier Milei en el Senado de la Nación, manifestantes incendiaron un móvil de Cadena 3.

La frecuencia cordobesa envió un vehículo que los dos cronistas asignados dejaron estacionados en una zona controlada por la Policía.

Pero cuando Orlando Morales se acercó al auto para retirarlo fue atacado por desconocidos que lo dieron vuelta y le prendieron fuego al automóvil.

Así quedó el auto de Cadena 3 que manejaba Orlando Morales y fue incendiado en el Congreso (Foto: captura eltrece)

Orlando, y su compañero Mauricio Conti, tuvieron que ver cómo el vehículo en el que llegó desde Córdoba quedó en instantes consumido por las llamas mientras algún manifestante se acercaba para descargar más alcohol con una botella, lo que hizo crecer las llamas.

QUÉ DIJO EL CRONISTA DE CADENA 3 AL QUE LE QUEMARON EL AUTOMÓVIL

Orlando habló con TN envuelto en un mar de lágrimas. “Me tiraron para atrás y empezaron a mover el auto y lo dieron vuelta y tiraron un cartón encendido adentro”, dijo Morales.

“Yo lo quería sacar y no me dejaban llegar. Empezó a arder y estoy muy angustiado”, agregó. “Tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9 y no quiero un país como este. Hoy me tocó a mí, pero no puede haber gente tan malvada”, sostuvo entre lágrimas.

Así quedó el auto de Cadena 3 incendiado en el Congreso (Foto: captura eltrece)

“Al móvil la empresa lo va a recuperar. Pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma, yo de otra... pero hay que dialogar y no de esta forma”, cerró en diálogo con la cronista Giuliana Salguero.

