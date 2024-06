Este lunes a la noche se vivió un momento de tensión al aire de LAM después de que María Fernanda Callejón hablara con el programa en la puerta del Teatro Colón.

La actriz asistió a una gala en compañía de Fernando Gamboa, su nuevo novio. Pero los comentarios de algunas de las “angelitas” presentes en el piso le cayeron mal

“Me parece que estás un poco grosera, siempre con palitos. ¿Estás enojada con el programa o algo?”, le plantearon desde el piso del prorgrama. “Bueno, ustedes son divinas. Chau, Naza te quiero mucho, hablamos en el streaming...”, dijo María Fernanda mientras cortaba la nota.

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa hablaron con Socios del Espectáculo.

En ese momento, el movilero intervino para intentar hacerle una última pregunta, pero ella se negó rotundamente y se sacó chispas. “No, no, ¿dicen que estoy enojada? Ahora sí me enojé”, le respondió.

“Me dicen que cobro fortunas para ir a LAM”, expresó con humor Fernanda Callejón. “No quisiste venir, es verdad. ¿Quisiste cobrar mucho?”, indagó Nazarena Vélez, que hizo de conductora durante la emisión de anoche.

“Por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos... Más la nafta... En la era Milei actualicen los valores chicos”, dijo indignada Callejón.

“Bien que Ángel también le mató el hambre, porque fue ‘angelita’. Ahora que se venga de acá arriba...”, gritó Cinthia Fernández, aunque la actriz ya no la escuchaba.

Finalmente, ante la insistencia del notero, Fernanda volvió a hablar y arrojó un último mensaje contra LAM. “Yo digo las cosas en la cara. ¿Qué prefieren que las diga por detrás? Estamos charlando. Bánqueensela, ¿o ustedes son santitas? Mi amor, me dieron duro y parejo. Bastante amable fui en darles esta nota”, cerró.

María Fernando Callejón con Fernando Gamboa (Foto: Movilpress)

La mediática, desde el panel, volvió a arremeter, cargada de ironía. “Ay, disculpame, Susana Giménez, me vuelvo loca... Qué grosera...”, agregó Cinthia, notablemente disgustada.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO TRAS LA QUEJA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN POR LO QUE LE OFRECIERON PARA IR A LAM

Tras el escandaloso cruce en vivo en el móvil de LAM con las angelitas, Ángel De Brito utilizó su cuenta de X para fulminar a la actriz, que se quejó por el cachet ofrecido por el programa.

“65.000 pesos por dos horas de trabajo le parece poco? No vale ni 65 centavos. #LAM”

Por: Estefania Lisi

¡Terrible!