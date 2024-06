La opinión de Mariana Brey sobre la forma en que Matías Alé (46) lleva su noviazgo con Martina Vignolo (22) fue contundente y condenatoria, con un fuerte cuestionamiento hacia el ganador del premio Martín Fierro Federal a Mejor Conductor.

“Me da un poco de vergüenza ajena. A mí me da pena, por Matías lo adoro, lo quiero un montón, pero me parece que es como volver al Matías que ya conocimos”, comenzó la periodista de Socios del Espectáculo por el regreso mediático del actor.

Luego, se refirió a la pública propuesta de matrimonio hacia su pareja 24 años menor: “Me da pena la nena, 22 años ahí paradita, no sabía bien qué hacía. Invitando a todos a una fiesta de casamiento en ese momento, donde no era...”.

“Alguien que lo ayude a Matías en esta situación. Me pone re contenta que le esté yendo bien, que vuelva a la tele, que vuelva a trabajar, que gane este premio, que se lo recontra merece”, matizó.

Matías Alé y Martina Vignolo.

Hasta que hizo referencia al brote psicótico que tuvo a poco de casarse con María del Mar Cuello Molar: “Todo extraño, raro. Volvemos al Matías de antes, que ya sabemos, pobre, lo que pasó y termina diciendo él, me van a volver a internar”.

“Estamos como vislumbrando ese nuevo envión. Ojalá que no”, deslizó.

EL REPUDIO DE MARIANA BREY A MATÍAS ALÉ

Por otra parte, enfatizó: “No me gusta en lo personal, esto es mi opinión, el trato que él tiene para una niña que es más jovencita que él. Esa cosa de que la trata como una cosita, de ‘amuletito’”.

“Es tu mujer, quien te acompaña, no importa si tiene 20 años menos. ¡Sino elegí una de tu edad!”, sentenció Mariana Brey contra Matías Alé por su vínculo de apenas dos meses con Martina Vignolo.