El problema de salud que afecta a Jacobo Winograd también impacta a muchas personas de su edad, sobre todo por el conflicto que tuvo con el propio dueño de la medicina prepaga para sanar su artrorsis severa.

“Soy muy hipocondríaco, tengo mucho miedo. El lunes me opero de la cadera izquierda con una eminencia como Alejandro Druetto”, comenzó el rey de los mediáticos.

“Tenía que arreglar con la clínica Alcla, que después de 2 días en Otamendi, que me operó a Dureto, me llevan a Alcla, que la ambulancia, que no. La prepaga que no me cubría, tenía problemas”.

Jacobo Winograd.

“Un amigo me prestó la plata para pagar la prótesis, que cuesta mucho, no voy a decir la cantidad, pero muy cara. Me quería dar una nacional. Y no me cubría nada”.

LA CRUZADA DE JACOBO WINOGRAD CONTRA LAS EMPRESAS DE MEDICINA PRIVADA

“No hablo por mí solo. Hablo por miles y miles de personas que tienen una prepaga, como ahora hay disputa entre el gobierno con las prepagas, no te dan bola. No te dan nada”.

“Tengo en el teléfono dos mensajes del dueño de la empresa de medicina privada, Claudio Berocopitt. Le dije ‘hace 35 años que soy socio de esta prepaga. ¿Cómo no me van a cubrir? ¡No me quieren cubrir nada! ¡Y me contestó Claudio Berocopitt, que no le contesta a nadie!”.

“Me dijo que le iba a ver en la oficina, que ya sabía el tema. Que por qué me operaban en el Otamendi y no en Los Arcos”.

“A mí me operaron de la médula porque tenía hernia de discos con pinzamiento de médula, hace nueve años. Pude quedar parapléjico”, cerró Jacobo Winograd.