La filtración de una foto de Catalina Gorostidi de la mano con Ezequiel Matthysse provocó la versión de romance, y la ex Gran Hermano 2023 aclaró la situación en diálogo con Ciudad.

“Esa imagen es parte de un videoclip que sale hoy”, aseguró la pediatra.

Entonces, explicó: “Es del videoclip que hicimos cerca de general Rodríguez, hace como dos semanas, pero no estamos saliendo”.

El videoclip de Catalina Gorostidi y Ezequiel Matthysse.

Ahí, Cata reafirmó que está sola después de que Fernanda Iglesias afirmara que Pablo Nieto, su exmarido, la había rebotado: “Sigo recontra soltera”.

Catalina Gorostidi.

POR QUÉ CATA DE GRAN HERMANO 2023 NO ESTÁ EN PAREJA

“¡Ni siquiera estoy en picoteando!”, exclamó entre risas.

Luego justificó su celibato: “Porque creo que es muy difícil conocer a alguien en este momento de tanta exposición. ¡Creo que se asustan!”.

“Es muy difícil conocer a alguien en este momento de tanta exposición. ¡Creo que se asustan!”

“Por otro lado, si no es alguien que de verdad me llame muchísimo la atención no me interesa”, razonó.

“Tengo uno que me enamoré a primera vista pero que no pasó absolutamente nada. Y no creo que pase”, cerró Catalina Gorostidi de Gran Hermano, desilusionada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.