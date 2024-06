Juliana “Furia” Scagliones se resfrió en Gran Hermano 2023 y, sumida en una inexplicable paranoia respecto a los manejos de la producción, culpó a sus compañeros por su estado de salud y Tomás Dente la fulminó por victimizarse con su cruel enfermedad y culpar a otros de un resfriado.

“Yo no me puedo enfermar, chicos, les soy sincera. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede cargar mi sistema nervioso central. (…) Me acaban de dar paracetamol. ¿Pero saben lo que quieren? Sacarme del juego”, les dijo a Nicolás y Florencia.

“Si pensaron en los compañeros y saben que yo no me puedo enfermar, se hubieran ido del cuarto a dormir afuera. ¿O yo tengo que dormir afuera?”, los apuró Furia, fuera de sí y desconociendo el sentido común. “Si enferma la otra, que está tosiendo todo el día (…) y me termino enfermando yo, no da”, agregó.

QUÉ DIJO TOMÁS DENTE SOBRE LA UTILIZACIÓN QUE HACE FURIA DE SU ENFERMEDAD EN GRAN HERMANO

“Qué nivel, qué nivel de miserabilidad jugar con la salud, Dios. Y no solo eso, ponerte también en el lugar de víctima, ¿no?”, dijo Tomás Dente al frente de El impertinente. “Cuánta gente que le está peleando de verdad, que le está poniendo el cuerpo. Gente buena, noble, trabajadora”, agregó.

“Gente que quiere salir adelante. Qué increíble cómo se manosea, cómo se está mancillando, cómo se está difamando el verdadero sentido de estar peleando contra un cáncer”, señaló. “Yo creo que ninguna persona que en este momento esté peleando contra un cáncer se va a sentir identificada con los últimos minutos del tape que estamos viendo”, agregó, muy molesto.

“Qué vergüenza el canal de la familia, del Moro... ¡Qué bajo cayeron! Qué poco respeto a la gente que está peleando por su vida. Qué poco respeto, qué poca empatía”, dijo Tomás, antes de hacer referencia a una situación que duele. “Qué falta de respeto para aquellos que hemos perdido un familiar como consecuencia de una enfermedad como el cáncer. Realmente son abyectos, es vil lo que hacen”, espetó.

