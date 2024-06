Este lunes, Pepe Ochoa reveló en su ciclo de Bondi que Alexis Mac Allister y Rocío Robles pasaron la noche juntos tras retirarse del cumpleaños que festejó Rodrigo de Paul este fin de semana con 30 futbolistas y 94 modelos, y ahora su representante lo desmintió con una bomba.

Tras ratificar su versión “de muy buena fuente”, Pepe Ochoa fue interpelado por De Brito en LAM, quien le contó que tenía un mensaje urgente de Ramiro Rodríguez, prensa de Alexis, quien a su vez contó qué habría pasado realmente en esa fiesta.

Rocío se metió en líos con sus declaraciones.

“Fake news”, leyó Ángel, y agregó: “Hoy están tratando de instalar maliciosamente que Alexis salió con la periodista Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul donde había cientos de personas del ambiente del fútbol”.

Leé más:

Qué hizo Ailén Cova ante los rumores de infidelidad de su novio Alexis Mac Allister y Rocío Robles

QUÉ DIJO EL REPRESENTANTE DE ALEXIS MAC ALLISTER SOBRE EL SUPUESTO ROMANCE CON ROCÍO ROBLES

“La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, leyó Ángel y agregó: “o sea que me está confirmando que estuvo con Rodrigo de Paul. Le agradecemos a Ramiro Rodríguez”.

Esta versión coincide curiosamente con la que la propia Rocío le brindó mediante mensajes de WhatsApp a Santiago Sposato en Radio La Red y América. “Me acaba de contestar Rocío Robles y me dice: ‘Frío, frío’”, señaló el también cronista de LAM.

Ailén Cova, Alexis Mac Allister y Rocío Robles (Fotos: Instagram)

“Me está chateando y lo voy a leer textual: ‘Fue con otro. Pero no me interesa que se sepa, estoy soltera. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer’”, agregó Sposato, basado en el testimonio de la ex bailarina de ShowMatch y ahora panelista de ESPN.

Leé más:

Así reaccionó Camila Mayan al rumor de affaire de Alexis Mac Allister y Rocío Robles

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.