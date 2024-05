Durante la entrevista que Ingrid Grudke le brindó a Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), reveló que sufrió más de un abuso durante su carrera como modelo.

“¿Es verdad que fuiste abusada a los 23 años?”, le preguntó Maugeri. “De grande me di cuenta de que fueron varias las situaciones y momentos que hoy, si lo cuento, es un abuso...”, aclaró Ingrid, antes de dar escalofriantes detalles.

Manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podés dar”.

“Manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podés dar, y ahora me doy cuenta de que es un abuso, pero en ese momento era como un ‘bueno, está bien’. A veces, era ‘este me molesta tanto que bueno, está bien, vení, vamos para el fondo y ya está, así me dejás de molestar’”, sumó la modelo, en confianza con Héctor.

LAS SITUACIONES MÁS TERRIBLES QUE SUFRIÓ INGIRD GRUDKE

Antes de cerrar, Ingrid recordó el día que fue citada a un casting y cuando llegó estaba en una oficina con un reconocido empresario.

“Cuando llegué y no vi a otras personas, pensé ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina del señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la tuya. Actualmente, si lo digo es un escándalo, pero es como que yo no tengo pruebas para decirlo”, recordó.

Y cerró revelando que tuvo que escapar en más de una oportunidad. “En un comercial yo era la protagonista con un varón y el director se me tiró encima y me sentí muy incómoda y me escapé. Hasta el modelo se daba cuenta de que eso no estaba bien. Yo creo que todas las mujeres en algún momento sufrieron ese acoso de que ‘hago con vos lo que quiero’”, sentenció.