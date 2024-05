Las plegarias por Antonio Gasalla (83) y su voluntad por mantenerse vivo están dando sus resultados, y la franca mejoría hace que los médicos que lo tratan evalúen cuándo externarlo.

“Las noticias que tenemos son alentadoras. En principio hay una recuperación de parte de él”, afirmó Carlos Monti.

“De hecho, su hermano Carlos está admitiendo que existe esta posibilidad de que, si todo sigue como está ahora y está bien, el miércoles a Antonio le den el alta médica”, continuó el conductor de Entrometidos en la Tarde.

Aunque recordó que el actor permancerá bajo tratamiento por su cuadro avanzado de Alzheimer: “Lo van a mandar nuevamente al lugar de residencia”.

“Los médicos del Sanatorio Otamendi son optimistas”, cerró.

QUÉ PROBLEMAS DE SALUD TENÍA ANTONIO GASALLA

En una nota con A la Tarrde, la semana pasada Carlos Gasalla había precisado los problemas de salud que llevaron a internar a su hermano de urgencia.

Antonio Gasalla.

“Antonio tiene un problema de úlceras que no se ha tratado. Y tiene un problema de esófago que no se ha tratado. Es una cosa crónica que se puedeatenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama se pasa al pulmón cosas que no tienen que ir al pulmón y ahí viene la infección”.

“Lo que está teniendo ahora es un tema físico. El otro problema está siendo tratado y todo, pero ya es un tema irreversible”, lamentó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.